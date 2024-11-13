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        Düzce'de Cedidiye Meydanı'nın 1. etabının açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 08:37 Güncelleme: 13.11.2024 - 08:37
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        Düzce'de Cedidiye Meydanı'nın 1. etabının açılışı yapıldı
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        DÜZCE(AA- Düzce'de cami, çarşı ve meydan konseptiyle yenilenen Cedidiye Meydanı'nın 1. etabının açılışı gerçekleştirildi.

        Düzce Belediyesinin girişimleri, hayırsever iş insanı Burhan Özdemir’in desteğiyle yenileme çalışması yapılan kentin sembollerinden Cedidiye Camisi ve Meydanı'nda 1. etap çalışmaları sona erdi.

        Çalışmalar kapsamında kubbelerin alt kısımları ile minareler tadilattan geçirildi, kubbe iç kısımlarında zarar gören kısımlar yenilenerek izolasyon çalışmaları yapıldı. Osmanlı mimarisiyle yeniden inşa edilerek hazırlanan projenin 1. etabı, düzenlenen programla açıldı.

        Açılışa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, iş insanı Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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