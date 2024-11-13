Düzce'de Cedidiye Meydanı'nın 1. etabının açılışı yapıldı

Düzce Belediyesinin girişimleri, hayırsever iş insanı Burhan Özdemir’in desteğiyle yenileme çalışması yapılan kentin sembollerinden Cedidiye Camisi ve Meydanı'nda 1. etap çalışmaları sona erdi.

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