GÜNCELLEME - Düzce'de gasp şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu evlerde yaptıkları aramalarda ise 2 ruhsatsız silah 571 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirdi.

Şüphelilerden M.B, O.T, B.C.G, A.A ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.Ö ve T.Ö is yurt dışı çıkış yasağı, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Beçi bölgesindeki bazı işletmelerden para istendiği, vermeyen işletmecilerin parasının gasbedilmeye çalışıldığı, iş yerinde baskın yaparak "pala" diye tabir edilen bıçakla iş yeri sahibini yaraladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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