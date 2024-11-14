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        GÜNCELLEME - Düzce'de gasp şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı

        Düzce'de bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:59
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        GÜNCELLEME - Düzce'de gasp şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı
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        Düzce'de bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Beçi bölgesindeki bazı işletmelerden para istendiği, vermeyen işletmecilerin parasının gasbedilmeye çalışıldığı, iş yerinde baskın yaparak "pala" diye tabir edilen bıçakla iş yeri sahibini yaraladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda, O.T, A.A, N.Ö, T.Ö, B.C.G, F.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.B, O.T, B.C.G, A.A ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.Ö ve T.Ö is yurt dışı çıkış yasağı, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu evlerde yaptıkları aramalarda ise 2 ruhsatsız silah 571 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirdi.

        Operasyon anında emniyet ekiplerince kayda alınan görüntüler paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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