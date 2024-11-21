Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Sağanağın da etkili olduğu bölgede denize açılamayan balıkçılardan bazıları, teknelerini vinç yardımıyla karaya çıkardı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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