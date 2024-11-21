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        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:54 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:54
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        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Sağanağın da etkili olduğu bölgede denize açılamayan balıkçılardan bazıları, teknelerini vinç yardımıyla karaya çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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