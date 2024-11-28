Düzce'de öğretmenlerden oluşan koro konser verdi

Konseri, vali yardımcıları Ömer Yılmaz ve Mustafa Pala ile kurum amirleri de izledi.

Düzce Valiliği tarafından Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, öğretmenler 1980-1990 yıllarında popüler olan şarkıları seslendirdi.

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