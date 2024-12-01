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        Düzce'de 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Düzce'de 1 kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:59 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:59
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        Düzce'de 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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        Düzce'de 1 kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Aydınpınar Şelalesi yolunda çalışır haldeki bir otomobilin sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, vücudunda silah yarası bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Ölen kişinin Malik Gündoğdu (29) olduğu belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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