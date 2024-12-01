Düzce'de 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Cenaze, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydınpınar Şelalesi yolunda çalışır haldeki bir otomobilin sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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