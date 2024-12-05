Düzce'de dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde seyreden kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 ABR 043 plakalı otomobil, Beyciler Kavşağı'ndan yaklaşık 100 metre sonra Karaca Deresi'ne devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan C.T. ve A.E. yaralandı.
Yaralılar, ekipler ve vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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