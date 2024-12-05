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        Düzce'de dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 05.12.2024 - 01:05
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        Düzce'de dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce istikametinde seyreden kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 ABR 043 plakalı otomobil, Beyciler Kavşağı'ndan yaklaşık 100 metre sonra Karaca Deresi'ne devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan C.T. ve A.E. yaralandı.

        Yaralılar, ekipler ve vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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