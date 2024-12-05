Düzce'de dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yaralılar, ekipler ve vatandaşlar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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