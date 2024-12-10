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        Düzce'de alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklanan kişi öldü

        Düzce'nin Boğaziçi beldesinde iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 21:51 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:02
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        Düzce'de alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklanan kişi öldü
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        Düzce'nin Boğaziçi beldesinde iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Yazlık Mahallesi'ndeki bir havalandırma firmasında Engin Cebeci (43) ile N.Ç. (31) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Büyüyen tartışmada Cebeci'yi bıçaklayan N.Ç, 41 DB 686 plakalı otomobille kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Cebeci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet zanlısı, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından Düzce merkezde aynı otomobil içinde suç aleti bıçakla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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