Düzce'de alacak verecek meselesi yüzünden bıçaklanan kişi öldü

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Cebeci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Yazlık Mahallesi'ndeki bir havalandırma firmasında Engin Cebeci (43) ile N.Ç. (31) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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