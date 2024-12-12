AK Parti'li Keşir, Düzce'de esnafı ziyaret etti

Burada esnafla bir araya gelen Keşir, vatandaşlarla da görüştü.

Keşir, taksicilerle bir süre sohbet ederek, ilk etabı tamamlanan Cedidiye Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

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