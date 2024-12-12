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        AK Parti'li Keşir, Düzce'de esnafı ziyaret etti

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 19:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:13
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        AK Parti'li Keşir, Düzce'de esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Keşir, taksicilerle bir süre sohbet ederek, ilk etabı tamamlanan Cedidiye Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

        Burada esnafla bir araya gelen Keşir, vatandaşlarla da görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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