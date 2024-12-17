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        Düzce'de yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:41
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        Düzce'de yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'de ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gölormanı köyünde konaklama, restoran ve çiftlik işletmesi yapan bir firmaya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ahşap yapısı dolayısıyla alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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