Düzce'de yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Düzce'de ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gölormanı köyünde konaklama, restoran ve çiftlik işletmesi yapan bir firmaya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ahşap yapısı dolayısıyla alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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