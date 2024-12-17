Düzce'de çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Dumanları fark eden çalışanlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Hoşafoğlu mevkisinde faaliyet gösteren çimento fabrikasının stok bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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