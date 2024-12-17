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        Düzce'de çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:43
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        Düzce'de çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hoşafoğlu mevkisinde faaliyet gösteren çimento fabrikasının stok bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden çalışanlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        Çalışma sonucu söndürülen yangında stok bölümünde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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