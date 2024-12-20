Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin Aziziye Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 75 gram sentetik uyuşturucu, 155 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

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