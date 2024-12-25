Düzce'de park halindeyken el freni boşalan hasta nakil aracı binaya çarptı

Atatürk Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta park halinde bulunan 81 AAD 200 plakalı hasta nakil aracı, el freni boşalınca hareket etti. Yaklaşık 30 metre geriye giden araç, bir binanın giriş kapısına çarparak durdu. Kapıda ve araçta hasar oluştu.

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