Düzce'de park halindeyken el freni boşalan hasta nakil aracı binaya çarptı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, el freni boşalan hasta nakil aracının binaya çarpması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, el freni boşalan hasta nakil aracının binaya çarpması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Atatürk Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta park halinde bulunan 81 AAD 200 plakalı hasta nakil aracı, el freni boşalınca hareket etti. Yaklaşık 30 metre geriye giden araç, bir binanın giriş kapısına çarparak durdu. Kapıda ve araçta hasar oluştu.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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