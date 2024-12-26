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        Düzce'de sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Düzce'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 22:28 Güncelleme: 26.12.2024 - 22:28
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        Düzce'de sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Düzce'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, zanlı M.K'yi takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu M.K'nin iki farklı adresine düzenlenen operasyonda, 191 şişe farklı marka ve miktarda sahte alkol ile ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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