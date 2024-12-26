Düzce'de sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Teknik ve fiziki takip sonucu M.K'nin iki farklı adresine düzenlenen operasyonda, 191 şişe farklı marka ve miktarda sahte alkol ile ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, zanlı M.K'yi takibe aldı.

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