Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        AK Parti Kadın Kolları il kongreleri başlıyor

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Kolları 7. olağan il kongrelerinin 29 Aralık itibarıyla Şırnak, Bingöl ve Bayburt'tan başlayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kadın Kolları il kongreleri başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Kolları 7. olağan il kongrelerinin 29 Aralık itibarıyla Şırnak, Bingöl ve Bayburt'tan başlayacağını bildirdi.

        AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Düzce'ye gelen Keşir, kadın kolları ilçe kongrelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, yarından itibaren il kongrelerine başlanacağını söyledi.

        Keşir, AK Parti Kadın Kolları olarak 7. dönemde olduklarını belirterek, "Kanuni zorunluluğumuz olmamasına rağmen AK Parti'de kadın ve gençlik kolları, tüm kongre yükümlülüklerini yerine getirir. Bu anlamda kadın ve gençlik kolları olarak 7. kongre takvimimizi işletiyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il kongreleri dolayısıyla illeri dolaştığını dile getiren Keşir, "Kadın Kolları olarak ilçeleri hemen hemen bitirmek üzereyiz. Bir yandan da il kongrelerimize özellikle mevsim şartlarından dolayı doğu ve güneydoğudan başlamak istiyoruz. 29 Aralık itibarıyla Şırnak, Bingöl ve Bayburt illerimizde Kadın Kolları il kongrelerimiz başlıyor." diye konuştu.

        Şırnak kongresine katılarak startı vereceklerini aktaran Keşir, "Oradan start vermiş olacağız ve hızlı şekilde ilçelerini tamamlayan illerimizin kongrelerini, parti büyüklerimizin desteğiyle, katılımıyla, şereflendirmesiyle yapacağız inşallah. Tüm teşkilatlarımıza kongre döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Hem tazelenme hem heyecan hem coşku, hep beraber yaşadığımız bir duygu. Onun için hepimiz çok mutlu ve heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

        Keşir, AK Parti Kadın Kollarının 81 il 922 ilçede, her mahalle ve her köyde teşkilatlanmış bir yapı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu yapıların rakamlarını üst üste koyduğumuzda yaklaşık 600 bin aynı anda aktif çalışan gönüllü kadınlar var siyaset yapan. Bunun için AK Parti aynı zamanda bir siyaset okulu çünkü bu teşkilatlarımızdan meclis üyelerimizi ve kadın milletvekillerimizi belirliyoruz. Diğer taraftan da AK Parti üyelerinin yüzde 51'i kadın. Bu da aşağı yukarı 5,6 milyona tekabül ediyor. Bu rakamla da biz değil Türkiye'nin, dünyanın en büyük sivil hareketiyiz. Bu da bizi çok gururlandırıyor."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir" mottosunun kendilerine güç verdiğini vurgulayan Keşir, partinin 23 yıllık hikayesini onun desteği ve kararlılığıyla yazdıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu

        Benzer Haberler

        Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'de sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Düzce'de sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Halk otobüslerinde balık oltasından çaydanlığa kadar onlarca eşya unuttular
        Halk otobüslerinde balık oltasından çaydanlığa kadar onlarca eşya unuttular
        Düzce'deki yaban hayatının zenginliği fotokapan kamerasında
        Düzce'deki yaban hayatının zenginliği fotokapan kamerasında