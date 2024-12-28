Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Düzce'de otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Darıcı Mahallesi 160. Sokak'ta ilerleyen B.A. idaresindeki 81 ADS 584 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan B.A, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Asya Pasifik'te savaş ihtimali giderek artıyor
        Asya Pasifik'te savaş ihtimali giderek artıyor
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi yapıldı
        AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi yapıldı
        AK Parti'li Dağ: Hep yaptık, inşa ettik, yılmayacağız
        AK Parti'li Dağ: Hep yaptık, inşa ettik, yılmayacağız
        AK Parti Kadın Kolları il kongreleri başlıyor
        AK Parti Kadın Kolları il kongreleri başlıyor
        Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı