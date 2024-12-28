Düzce'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Düzce'de otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Düzce'de otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Darıcı Mahallesi 160. Sokak'ta ilerleyen B.A. idaresindeki 81 ADS 584 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan B.A, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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