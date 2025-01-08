Düzce Bilim Merkezi, öğrencilere bilim ve teknolojiyi yakından tanıma imkanı sunuyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce Bilim Merkezi'nde görevli öğretmenler, köy okullarında teknoloji ve bilimle tanıştırdıkları çocukların yerinde keşfederek öğrenmelerini de sağlıyor.

Kentte çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmenin yanı sıra geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Düzce Belediyesinin girişimleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle Mart 2024'te Düzce Bilim Merkezi açıldı.

Türkiye'nin 12. büyük ölçekli bilim merkezi olarak Sakarya, Zonguldak ve Bolu başta olmak üzere çevre illere de hizmet veren merkezde, son olarak geçen ay köy okullarında eğitim gören öğrenciler için Düzce Belediyesi tarafından proje geliştirildi. TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında köy okullarına giderek çeşitli etkinlikler düzenleyen öğretmenlerin, bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırdıkları öğrenciler servislerle getirildikleri merkezde farklı atölye ve etkinliklere katılıp bilim ve teknoloji hakkında bilgi ediniyor.

Düzce Bilim Merkezi Sorumlusu Serkan Yılmaz, AA muhabirine, 5 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 8 bin metrekare alanda hizmet veren merkezin, 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 13 bin bilim meraklısını ağırladığını belirtti. Merkezin sergi alanında 53 düzeneğin bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Burada çocuklar bazı bilimsel gerçekleri dokunarak, oynayarak, eğlenerek öğreniyor. Asıl amaç, çocuklarda bilime karşı merak duygusu uyandırmak. Bu duyguyu uyandırdıktan sonra keşif, robotik kodlama, uzay-havacılık, temel bilimler, tasarı ve matematik atölyelerinde haftanın her günü ücretsiz eğitim veriyoruz. Burada verdiğimiz bütün hizmetler ücretsiz." diye konuştu.

- "Bilim merkezinde daha özgür ve eğlenceli öğretim sistemi var" Yılmaz, son olarak geçen ay köy okullarında eğitim gören çocuklar için proje geliştirdiklerini vurgulayarak, köy okulları projesinin TÜBİTAK'ın desteğiyle başlatıldığını belirtti. Şehir merkezindeki çocukların bilim merkezine çok daha rahat erişebildiğine işaret eden Yılmaz, "Köy okullarındaki öğrencilerimiz maalesef zorluk yaşıyor. Biz de bu çalışma kapsamında Düzce'de bulunan 82 köy okulumuzdaki yaklaşık 5 bine yakın öğrencimizi Düzce Bilim Merkezi'ne getirmeyi hedefledik. Bu çocuklara da imkan sağlamak ve onlara da farklı dünyaların kapılarını açmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, TÜBİTAK'ın dergiler ve hediyeler göndererek projeye ciddi destek verdiğini, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan çalışmayla da öğrencilerin servislerle okuldan alıp merkeze getirildiğini söyledi. Öğrencilerin en az yarım günü merkezde geçirdiğini aktaran Yılmaz, "Hem sergi alanlarını geziyorlar hem de atölyelerimizde çeşitli eğitimler alıyorlar. Burada asıl amaç, çocuğun merak duygusunu daha fazla artıracak, bilime olan hevesini yükseltecek etkinlikler yapmak." dedi.

Yılmaz, çocukların köy okullarından bilim merkezine müthiş enerjiyle geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Klasik öğrenme sistemlerinde ne vardır? Bir bilen gelir, bilmeyene anlatır, bütün öğrenciler de sessiz şekilde dinlemek durumundadır. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Burada çocuklar koşturacaklar, oynayacaklar, dokunacaklar, itecekler, çekecekler, yaptıkları etkilerin ne tür sonuçları olduğunu görecekler ve daha fazla öğrenip eğlenecekler. Bilim merkezinde daha özgür ve eğlenceli bir öğretim sistemi var. O yüzden buraya gelen çocukların hepsi çok mutlu oluyor."

Gölyaka ilçesine bağlı Yazıpınar köyünden gelen Şehit Ercan Eker İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nesime Lina Şirin, merkezi çok beğendiğini belirterek, "Ben en çok deney yaptığımız kısmı sevdim. Çeşitli deneyler yaparak hem eğlendik hem de öğrendik. Dersler de gördüklerimizi burada pekiştirdik. Çok güzel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.