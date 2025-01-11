Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonda 3 milyon 990 bin makaron ele geçirildi

Öte yandan daha önce de farklı suçlarda kullanıldığı belirlenen araca el konuldu.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı mevkisinde durdurulan bir kamyonun​​​​​​​ dorsesinde 3 milyon 990 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde durdurulan kamyonda 3 milyon 990 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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