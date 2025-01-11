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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonda 3 milyon 990 bin makaron ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde durdurulan kamyonda 3 milyon 990 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:50 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:50
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        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonda 3 milyon 990 bin makaron ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde durdurulan kamyonda 3 milyon 990 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı mevkisinde durdurulan bir kamyonun​​​​​​​ dorsesinde 3 milyon 990 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü T.A. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Öte yandan daha önce de farklı suçlarda kullanıldığı belirlenen araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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