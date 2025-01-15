Düzce'de itfaiye ve zabıta personeli öğrencilerle bir araya geldi

Öğrencilerle buluşan personel, yangın güvenliği ve toplumsal sorumluluklar konusunda bilinçlendirici etkinlikler yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve itfaiye personeli, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının son haftasında düzenlenen "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında, Azmimilli Ortaokulu ile Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu’nu ziyaret etti.

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