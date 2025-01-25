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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişinde sis ve sağanak

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve tünel mevkilerinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:41 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:41
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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişinde sis ve sağanak
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve tünel mevkilerinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan Karayolları Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis hakim oldu.

        Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş ilerledi.

        Güzergahta görev yapan karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

        Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli kısmında da sağanak ile sis etkili oldu.

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