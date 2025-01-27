Kardüz Yaylası'ndaki kış manzaraları havadan görüntülendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Kardüz Yaylası'nda kar yağışıyla oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi.

İl merkezine 48, Gölyaka'ya 28 kilometre mesafede bulunan 1830 rakımlı yaylanın zirvesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yamaçlarda ise sonbahar renklerinin hakim olduğu bölgedeki kartpostallık kış manzaraları havadan kayda alındı.

Bu arada yayla, yarıyıl tatilinde kar görmek isteyen çocukları misafir etti.

Aileleriyle gelen çocuklar, kardan adam yapıp yamaçlardan kar topu yuvarlayarak tatilin keyfini çıkardı. Bazı aileler ise yamaçlarda yürüyüş yaptı.

Öte yandan Düzce'nin Karadeniz'e kıyı tek ilçesi Akçakoca'da sis etkili oldu.

Osmaniye Mahallesi ve Çınar Caddesi'nde sahil boyunca hakim olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yarıyıl tatilini ilçede geçirenler sahilde şeridinde sis altında yürüyüş yaptı.