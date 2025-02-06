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        Düzce'de çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı

        Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:53 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:26
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        Düzce'de çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı
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        Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.

        Kent genelinde 2 gündür aralıklarla kar etkili oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edilmesinin ardından bazı aileler çocuklarıyla kentin yüksek kesimlerinde karla kaplanan bölgelere gitti.

        Çocuklar, Kalıcı Konutlar mevkisindeki eğimli arazide kızakların yanı sıra şambrel ve poşetlerle kaydı.

        Kar topu oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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