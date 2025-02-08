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        Yığılca Belediye Başkanı Savaş, çocukların kar sevincine ortak oldu

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, çocukların kar sevincine eşlik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:36
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        Yığılca Belediye Başkanı Savaş, çocukların kar sevincine ortak oldu
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        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, çocukların kar sevincine eşlik etti.

        Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede çocuklar, kar topu oynayarak, kızak ve poşeterle kayarak eğlendi.

        Belediye Başkanı Savaş da çocukların kar sevincine ortak oldu.

        Savaş, çocukların karın tadını çıkardığını belirterek, "Biz de bu eğlenceli dakikalara ortak olduk. Onlarla kar topu oynadık, kayarak vakit geçirdik." dedi.

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