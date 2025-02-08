Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada, sürücü R.P. ile aynı araçta bulunan C.P, Z.P, S.P. ve H.P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.Y. idaresindeki 81 ABS 362 plakalı otomobil ile R.P. yönetimindeki 34 UE 9360 plakalı otomobil, kar yağışı ve sisin etkili olduğu Dipsizgöl'ü Çamlıca köyüne bağlayan yolda çarpıştı.

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