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        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 20:38 Güncelleme: 08.02.2025 - 20:42
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        Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        E.Y. idaresindeki 81 ABS 362 plakalı otomobil ile R.P. yönetimindeki 34 UE 9360 plakalı otomobil, kar yağışı ve sisin etkili olduğu Dipsizgöl'ü Çamlıca köyüne bağlayan yolda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü R.P. ile aynı araçta bulunan C.P, Z.P, S.P. ve H.P. yaralandı.

        Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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