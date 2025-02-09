Bolu Dağı'nın etekleri sisle kaplandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ise karayolları ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kentte sis, özellikle Bolu Dağı'nın Taşaltı ve Darıyeri Hasanbey mevkilerinde etkili oldu.

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