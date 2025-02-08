Off-Road tutkunları, karla kaplı yaylada ayı ile yavrularını görüntüledi

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, beyaz manzaranın keyfini çıkarmak isteyen Off-Road tutkunları, araçlarıyla Odayeri Yaylası'na çıktı. Karda gezinti yapan grup, burada kış uykusuna yatmayan ayı ve yavruları ile karşılaştı. Grup, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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