Düzce'de köylüler domuz nöbetinde

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde köylüler, yoğun kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta güçlük çekerek yerleşim yerlerine inen yaban domuzlarından korunmak için nöbet tutuyor.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki 720 rakımlı Sazköy'de bölgede 3 gündür devam eden yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dağlık alanda yaşayan domuz sürüleri, yağış nedeniyle yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine inerek kümes hayvanları ve sebzelere zarar vermeye başladı.

Domuzların özellikle gece ve sabah saatlerinde yerleşim yerlerine indiğini gören köylüler, avcılardan da yardım alarak hayvanları köyden uzaklaştırmak için nöbet tutuyor.

Kaynaşlı Avcılık Derneğinden Bülent Kahraman, domuzların soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulamadıkları için köylere indiğini belirterek, kontrollü olarak müdahalede bulunduklarını söyledi.