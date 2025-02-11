GÜNCELLEME - Düzce'de kar küreme aracı ile tırın köprüden devrildiği kazada sürücüler öldü

Törene, Gülaçtı'nın ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra, Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada iki araç da bölgedeki köprüden devrildi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Sultaniye köyü mevkisinde Bayram Gülaçtı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen Karayollarına ait kar küreme aracı aynı istikamette ilerleyen Metin Çakmak'ın kullandığı 74 DE 080 plakalı demir ve sac yüklü tıra arkadan çarptı.

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