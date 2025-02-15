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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:09
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 180 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Zanlıdan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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