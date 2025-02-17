Düzce Ovası'nı kaplayan sis, karla kaplı yüksek kesimlerden görüntülendi
Düzce'de karla kaplı dağların eteklerini saran sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Düzce'de karla kaplı dağların eteklerini saran sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Düzce Ovası'nı saran sis, Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinden görüntülendi.
Kardüz ve Pürenli yaylalarına yakın konumda yer alan Yunusefendi köyünü çevreleyen dağların eteklerinde oluşan sis bulutu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede kış manzaraları sundu.
Bu arada bölgede yağışların ardından kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
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