Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Ovası'nı kaplayan sis, karla kaplı yüksek kesimlerden görüntülendi

        Düzce'de karla kaplı dağların eteklerini saran sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Ovası'nı kaplayan sis, karla kaplı yüksek kesimlerden görüntülendi
        ABONE OL

        Düzce'de karla kaplı dağların eteklerini saran sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

        Düzce Ovası'nı saran sis, Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinden görüntülendi.

        Kardüz ve Pürenli yaylalarına yakın konumda yer alan Yunusefendi köyünü çevreleyen dağların eteklerinde oluşan sis bulutu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede kış manzaraları sundu.

        Bu arada bölgede yağışların ardından kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        AK Parti Düzce İl Başkanlığında 8. Olağan Büyük Kongre öncesi basın toplant...
        AK Parti Düzce İl Başkanlığında 8. Olağan Büyük Kongre öncesi basın toplant...
        Kitap, spor, sanat, müziği buluşturan "Kissamu" projesiyle çocukların dijit...
        Kitap, spor, sanat, müziği buluşturan "Kissamu" projesiyle çocukların dijit...
        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
        Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
        Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi karla kaplandı
        Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi karla kaplandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa