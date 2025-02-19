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        Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:39 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:58
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        Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Çay Mahallesi Alev Sokak'ta bulunan, İbrahim Keskinoğlu'na ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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