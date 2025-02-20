Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın eğitim öğretime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        ABONE OL

        Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın eğitim öğretime bir gün ara verildi.

        Vali Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının yarın da süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

        Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "21 Şubat Cuma ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

        Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular yarın sabaha dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular yarın sabaha dikkat
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tır yandı
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tır yandı
        'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle polise çarptı; o anlar kamerada
        'Dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle polise çarptı; o anlar kamerada
        Düzce'de babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan çocuk hayatın...
        Düzce'de babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan çocuk hayatın...
        GÜNCELLEME 2 - Düzce'de uygulama noktasındaki polise çarparak kaçan sürücü...
        GÜNCELLEME 2 - Düzce'de uygulama noktasındaki polise çarparak kaçan sürücü...
        Düzce'de uçan balonlara kimyasal madde konulduğu tespit edildi
        Düzce'de uçan balonlara kimyasal madde konulduğu tespit edildi
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
        Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor