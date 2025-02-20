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        Düzce'de babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

        Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:20
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        Düzce'de babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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        Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Eşi A.A. ve 1,5 yaşındaki çocukları K.A.A. ile dün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra aracıyla Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu siteye gelen E.A, çocuğu ve eşi indikten sonra otomobili park etmek için hareket etti.

        Bu sırada K.A.A, otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çift, çocuğu bulunduğu yerden alarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        Bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

        Polis tarafından ifadesi alınan baba serbest bırakıldı.

        Öte yandan, çocuğun cenazesi, Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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