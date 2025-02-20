Düzce'de babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Bu sırada K.A.A, otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çift, çocuğu bulunduğu yerden alarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Eşi A.A. ve 1,5 yaşındaki çocukları K.A.A. ile dün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra aracıyla Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu siteye gelen E.A, çocuğu ve eşi indikten sonra otomobili park etmek için hareket etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.