GÜNCELLEME 2 - Düzce'de uygulama noktasındaki polise çarparak kaçan sürücü ile yanındaki kişi tutuklandı

Düzce'de, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracıyla çarptığı polis memurunu ağır yaralayan sürücü ile yanındaki kişi tutuklandı.

Bolu Dağı D-100 kara yolu Kaynaşlı uygulama noktasında rutin uygulama yapan ekipler, Yakup Aybars Ç. idaresindeki 41 AGE 107 plakalı otomobili durdurarak sorgulama yapmak istedi.

Görevli memurların "dur" ihtarına uymayarak aniden hızlanan sürücü, polis memuru Osman G'ye çarparak kaçmaya başladı.

Kaçan sürücüyü takip eden ekipler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheliyi kent merkezi Öztürkler Kavşağı noktasında yakaladı.

Olaya karışan sürücü ile araçtaki S.C.Ç, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli S.C.Ç'nin çeşitli suçlardan 12 kaydı olduğu, araçta bir miktar uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi süren polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- "Görevlimizin vücudunda farklı kırıklar var"

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile hastaneye gelen Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaralı polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Hastane çıkışı açıklamada bulunan Vali Aslan, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yakalandığını söyledi.

Polis memurunun sağlık durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Aslan, "Kaynaşlı uygulama noktamızda, Bolu'dan Düzce istikametine seyreden bir aracın, görevlimizin 'dur' ihtarına uymayarak, maalesef görevlimize de çarparak kaçtığı tespit edilmiştir. Takip sonucunda çarpan araç, Düzce şehir merkezinde alınmıştır. Görevlimizin vücudunda farklı kırıklar var. Şu anda doktorlarca tetkikler devam etmektedir. Ümidimiz, personelimiz açısından kalıcı bir hasarın olmamasıdır. Süreçleri polislerimiz takip etmektedir." diye konuştu.