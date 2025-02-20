Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tır yandı

Söndürme çalışması nedeniyle bölgede ulaşımda bir süre aksama yaşanırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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