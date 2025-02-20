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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tır yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:14 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:14
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tır yandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

        Otoyolun İstanbul istikameti Beyköy mevkisinde E.K. idaresindeki 06 BPA 64 plakalı toz alçı yüklü tır, motor bölümünden alev aldı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, tırın kupa kısmını sardı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Söndürme çalışması nedeniyle bölgede ulaşımda bir süre aksama yaşanırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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