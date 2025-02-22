Düzce'de tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu düzenlenen tüm kurslarda eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İl genelinde hafta sonu faaliyetlerini sürdüren tüm kurslarda eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde hafta sonunda da faaliyetlerini sürdüren tüm özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, kurs merkezleri, açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim veren okul ve kurumlarımızda eğitim öğretime 22-23 Şubat tarihlerini kapsayan hafta sonunda 2 gün süreyle ara verilmiştir."