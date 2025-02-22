Düzce'de kardan kapanan köy yollarından 170'i ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle köy yollarında 69 araç ve 172 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.