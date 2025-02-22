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        Düzce'de kardan kapanan köy yollarından 170'i ulaşıma açıldı

        Düzce'de kar nedeniyle kapanan 189 köy yolundan 170'inde ulaşım sağlanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:42
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        Düzce'de kardan kapanan köy yollarından 170'i ulaşıma açıldı
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        Düzce'de kar nedeniyle kapanan 189 köy yolundan 170'inde ulaşım sağlanmaya başlandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle köy yollarında 69 araç ve 172 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Çalışmalar sonucu ulaşıma kapanan 189 köy yolundan 170'i yeniden ulaşıma açılırken kapalı 19 yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

        Öte yandan yağışın aralıklarla sürdüğü kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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