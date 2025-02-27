Düzce'de "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" başladı
Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" başladı.
Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" başladı.
DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, gelecek yıllarda da devam ettirilecek sempozyumda hem uzay hukuku hem de teknoloji alanındaki akademisyenleri bir araya getireceklerini, bu konuda Türkiye'de öncü olmayı hedeflediklerini belirtti.
Vali Selçuk Aslan, Türkiye'nin son yıllardaki teknolojik ataklarla dünyada adından sıklıkla söz edilen bir ülke haline geldiğine işaret ederek, "Dün diyeceğimiz tarihlerde birçok refah, konfor ve teknoloji unsurunda dışa bağımlıyken, sadece montajla yetinirken, bugün üretir hale geldik. Ürettiğimizi satar hale geldik. Kendi kendimize yeter hale geldik. Artık ufkumuz, vizyonumuz yeryüzüyle de sınırlı değil." dedi.
TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nefes de sempozyumun ilk oturumunun ardından AA muhabirine, son yıllarda uzay alanında toplumu da ilgilendiren güzel gelişmeler yaşandığını söyledi.
Enstitü olarak "İMECE" görüntü uydusunu TSK için teslim etme aşamasında olduklarını dile getiren Nefes, "İMECE 2 ve İMECE 3 uydusunun da yapımına başladık. TUSAŞ ile GÖKTÜRK serisi uyduların yapımına devam ediyoruz. Ay programımız son sürat devam ediyor. 2027 yılında inşallah aya ilk erişimi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Uzay alanında çok yoğun çalışmaların yapıldığını vurgulayan Nefes, şöyle dedi:
"Özellikle yer gözlem kabiliyetlerimizde, TÜRKSAT 6/A ile haberleşme uydu kabiliyetlerimizde çok önemli mesafe aldık ve dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azalttık. Yerlilik oranlarımız yüksek. Diğer alanlarda almamız gereken mesafeler var, bunun için altyapı gerekiyor. Nitelikli insan kaynağı gerekiyor. Sempozyum da insan kaynağının yetiştirilmesi için önemli fırsat ve önemli farkındalık. Uzay hukuku çok bakir alan, çalışmalarımız var. Akademisyenlerimiz var ama çok daha gelişmesi gerekiyor."
ULAK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, uzay hukukunun çok önemli bir alan olduğunu belirterek, 100'e yakın bildirinin sunulacağı sempozyuma ilginin çok yüksek olduğunu ifade etti.
Tüfekci, mobil kablosuz iletişim ve geniş bant iletişim teknolojilerinin uzayla ilişkisi hasebiyle katkılarını sunacaklarını belirtti.
TÜRKSAT AŞ Kurucu Genel Müdürü Doç. Dr. Osman Dur, Türkiye'nin eğitim ve AR-GE'de üs, ticarette de cazibe merkezi haline gelebileceğini vurgulayarak, "İmkanlara değil vizyonumuza göre hareket etmek mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.
Sempozyumun ilk günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı UDHAM Başkanlığı Strateji Daire Başkanı Faruk Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, TOBBUYUM Uzay Hukuku Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Sezercan Bektaş'ın sunumlarıyla sona erdi.
Sempozyumda yarın da birçok akademisyen alanlarında sunum yapacak.
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