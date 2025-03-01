Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesinden iki sporcu kürsüye çıktı

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da gerçekleştirilen şampiyonada Hendek Karate Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden DÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yusuf Eren Temizel ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Simay Durmaz, üstün performanslarıyla üniversitenin spor bilimlerinde gösterdiği başarılara yenisini ekledi.

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