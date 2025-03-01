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        Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesinden iki sporcu kürsüye çıktı

        Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesinde (DÜ) eğitim gören iki sporcu madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:51 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:11
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        Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesinden iki sporcu kürsüye çıktı
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        Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası'nda Düzce Üniversitesinde (DÜ) eğitim gören iki sporcu madalya kazandı.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da gerçekleştirilen şampiyonada Hendek Karate Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden DÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yusuf Eren Temizel ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Simay Durmaz, üstün performanslarıyla üniversitenin spor bilimlerinde gösterdiği başarılara yenisini ekledi.

        Büyük erkekler 84 kilogram kategorisinde Temizel Türkiye ikincisi olurken, büyük bayanlar 50 kilogram kategorisinde mücadele eden Durmaz, bronz madalyaya uzandı.

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        Galeri

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