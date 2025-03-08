Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sis etkili oluyor.
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sis etkili oluyor.
Kara yolunun Kurtsuyu, Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sis yoğunlaşıyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede güzergahı kullanan sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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