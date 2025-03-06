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        Düzce Belediyesinden kadın personele 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin videolu sürpriz

        Düzce Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele, eşleri tarafından hazırlanan videolu sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:14 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:26
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        Düzce Belediyesinden kadın personele 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin videolu sürpriz
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        Düzce Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele, eşleri tarafından hazırlanan videolu sürpriz yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli kadınlara yönelik sürpriz bir video hazırlandı.

        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla, kadınların, Millet Bahçesi'nde peyzaj çalışması yaptığı esnada, LED ekranda eşlerinin, daha önce kaydedilen duygu dolu mesajları yayınlandı.

        Çalışan kadınların eşleri, hayat arkadaşlarının fedakarlıklarından, birlikte göğüs gerdikleri zorluklardan ve mutlu evliliklerinden bahsederek, kadınların hayatlarındaki yerini anlattı.

        Millet Bahçesi'nde yeşil alan bakımı için görevde olan kadınlar, hiç beklemedikleri bir anda eşlerinin mesajlarının yer aldığı videoyu görünce gözyaşlarını tutamadı.

        Görüntünün ardından ellerinde çiçeklerle karşılarında eşlerini gören kadınlar, bu anlamlı sürprizle daha da mutlu oldu.

        Erkekler, videolu mesajın ardından, ellerinde çiçeklerle eşlerinin yanına geldi.

        Öte yandan Düzce Belediyesi, sürprize ilişkin görüntüleri yayımladı.

        Görüntülerde, erkeklerin çektikleri videolu mesajlar ve ellerinde çiçeklerle eşlerinin yanlarına geldiği anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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