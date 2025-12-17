Düzce'de evinin çatı arasına kurduğu düzenekle uyuşturucu bitki yetiştiren şüpheli yakalandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evinin çatı arasına kurduğu düzenle uyuşturucu bitki yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca şüphelinin evi ve eklentilerinde uyuşturucu bulundurduğuna yönelik istihbarat elde edildi.

Zanlı ile adresini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon düzenledi.

Evde, gizli bölmeyle çıkılan çatı arası ve eklentilerde 2 kilo 373 gram sentetik uyuşturucu, çatı arasına hazırlanmış düzenekle saksılara ekili halde 16 kök uyuşturucu bitkisi, 1'er hassas terazi, vakumlu ve etiketleme makinası, iklimlendirme sisteminde kullanılan çeşitli malzemeler, 1 av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.