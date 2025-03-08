Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit ve gazi anneleri ile eşleriyle bir araya geldi.

Vali Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşi Pınar Aslan ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesini ziyaret etti.

Şehit ve gazi annelerinin bulunduğu ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aslan, burada yaptığı konuşmada, "Başta vatanımız için en büyük fedakarlıkları yapan kahramanlarımızın emanetleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

- Düzceli kadınlardan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" sergisi

Düzce Kent Konseyi tarafından Düzce Belediyesinin desteğiyle belirli periyotlarda kent merkezinde düzenlenen sanat sokağı etkinlikleri bu kez "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" konseptiyle yapıldı.

Bu çerçevede, el sanatları, resim, seramik alanlarında kadın emeğiyle hazırlanan eserler kentteki bir alışveriş merkezinde sergilendi.