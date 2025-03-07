Düzce'de lise öğrencilerine yönelik deprem tatbikatı yapıldı

Tatbikata, AFAD İl Müdürü Ali Kartal ile Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da katıldı.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından merdiven hasarı ve mutfak yangını senaryosu uygulanarak, öğrenci ve öğretmenlerin tahliyesi ile ekiplerin yaralılara müdahalesi başarıyla tamamlandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye AFAD, Düzce Belediyesi İtfaiye Amirliği, UMKE, MEB AKUB, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, AFAD koordinesinde afet farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.