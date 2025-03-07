Düzce'de kadın jandarmalar huzur ve güvenlik için görev başında

ÖMER ÜRER - Düzce Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli kadın jandarmalar, kentin huzur ve güvenliği için erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapıyor.

Karakol komutanlığı, asayiş, otoyol trafik, olay yeri inceleme gibi birimlerde görev alan kadın jandarmalar, suç ve suçlularla mücadelede etkin rol oynuyor.

Başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan kadın jandarmalar, titizlikle ve ciddiyetle yürüttükleri görevlerinde her türlü zorluğun üstesinden geliyor.

Görev aldıkları birimlerde mesai arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışan kadın jandarmalar, mesleki sorumluluklarını özenle yerine getiriyor.

- "İşimi çok seviyorum"

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği Olay Yeri İnceleme Uzmanı Astsubay Üstçavuş 31 yaşındaki Arzu Yıldırım, AA muhabirine, 5 yıldır Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevini severek yaptığını söyledi.

Olay yeri inceleme uzmanı olarak da 1,5 yıldır olaylara müdahale ettiğini belirten Yıldırım, "Suçluların cezalarını aldıklarında güzel bir iş yaptığımı öğrenip kendimi bu konuda daha da teşvik ediyorum. İşimi çok seviyorum. Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınların her konuda yükselmelerini sağlamaktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." diye konuştu.

- "Kadınlar olarak her alanda ve her sahada var olmaya devam edeceğiz"

Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı Karakol Komutanı olarak görev yapan 28 yaşındaki Teğmen Elif Cebe de 2,5 yıl jandarma teşkilatında görevler üstlendiğini, şimdi ise karakol komutanı olarak görevini sürdürdüğünü kaydetti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden mezun olduktan sonra çeşitli kademelerde görev aldığını, daha sonra Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı karakol komutanı olarak atandığını anlatan Cebe "Her anlamda kadınların gücünü yansıtan meslekte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Jandarma Otoyol Komutanlığında Anadolu Otoyolu Trafik Ekip Amirliğinde görevli 33 yaşındaki Astsubay Üstçavuş İmren İlter Çetin ise 7 yıldır jandarma teşkilatında görev yaptığını belirterek, "Kadınlar olarak her alanda ve her sahada var olmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.