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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:08
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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