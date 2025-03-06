Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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