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        Eşleri 8 Mart mesajı gönderdi; LED ekranda görünce duygulandılar

        DÜZCEBelediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadın personelin eşleri tarafından gönderilen 8 Mart mesajlarını LED ekrana yansıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:30
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        Eşleri 8 Mart mesajı gönderdi; LED ekranda görünce duygulandılar
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        DÜZCEBelediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadın personelin eşleri tarafından gönderilen 8 Mart mesajlarını LED ekrana yansıttı. Eşlerini gören kadınlar, duygusal anlar yaşadı.

        Düzce Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadınlara sürpriz yaptı. Bahar ayları nedeniyle Millet Bahçesi'nde çiçek ekimi ve budama yapan kadınların, eşlerinden gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları LED ekrana yansıtıldı. Eşlerini ekranda videolarını izleyen kadın çalışanlar, duygu dolu anlar yaşadı. LED ekranda yayınlanan mesajların sona ermesi ile erkekler, eşlerinin yanına gelerek çiçek hediye etti. Duygulanan kadın emekçilerden bazıları, mutluluk gözyaşı döktü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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