Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yenimahalle Hürriyet Caddesi'nde seyreden E.E. idaresindeki 81 EM 256 plakalı otomobil ani manevra sonucu aynı istikamette seyreden H.İ'nin kullandığı 81 AEM 757 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.İ. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
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