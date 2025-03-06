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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:04
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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yenimahalle Hürriyet Caddesi'nde seyreden E.E. idaresindeki 81 EM 256 plakalı otomobil ani manevra sonucu aynı istikamette seyreden H.İ'nin kullandığı 81 AEM 757 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        H.İ. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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