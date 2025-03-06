GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 10'u "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı. 4 zanlı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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