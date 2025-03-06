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        GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:08
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        GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 10'u "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı. 4 zanlı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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