GÜNCELLEME - Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 10'u "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı. 4 zanlı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.