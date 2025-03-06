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        Düzce'de uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon; 20 gözaltı

        DÜZCE'de uyuşturucu madde kullanan ve bulunduranlara yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:50
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        Düzce'de uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon; 20 gözaltı
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        DÜZCE'de uyuşturucu madde kullanan ve bulunduranlara yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu'nun talimatıyla; kent genelinde 2023'ten 2025'e kadar 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan haklarında az 3 kez işlem yapılan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Serkan A., Mahmut B., Onur K., Emrah K. Sefer K., Servet G., Volkan K., Doğukan A., Ayhan K., Okay S., Erdem K., Ayhan C., Mine N.P., Ersin A., Barış Y., Elyesa G., Şahin A., Birkan Ç., Emre Ü. ve Ömer F.F. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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