Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

        Düzce'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:41 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kuzey Çevre Yolu bağlantı yolunda seyreden A.A. idaresindeki 34 TM 072 plakalı kamyon, yan yoldan çıkan G.P. yönetimindeki 34 DY 2692 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırılan otomobildeki S.P, S.P. ve E.P. isimli çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Düzce Valiliğinden baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı
        Düzce Valiliğinden baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı
        Taksinin park halindeki otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada
        Taksinin park halindeki otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada
        Su ve kanalizasyon ekibi 14 bin 554 kanal açtı
        Su ve kanalizasyon ekibi 14 bin 554 kanal açtı
        Evinin yanındaki atölyesinde Kafkas müzik kültürüyle özdeşleşen "pheceg"i ü...
        Evinin yanındaki atölyesinde Kafkas müzik kültürüyle özdeşleşen "pheceg"i ü...
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Uzmanından kış hastalıklarına karşı "vücut direncini yüksek tutun" uyarısı...
        Uzmanından kış hastalıklarına karşı "vücut direncini yüksek tutun" uyarısı...