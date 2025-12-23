Düzce'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırılan otomobildeki S.P, S.P. ve E.P. isimli çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

